Coronavirus, scontro sullo sbarco dei passeggeri a Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Dalla capitaneria arriva il via libero allo sbarco di oltre mille passeggeri, ma il sindaco ferma tutto: "Devo tutelare la salute dei miei concittadini" "Ho saputo che il ministero sta valutando la possibilità che i passeggeri scendano dalla nave. Io ho motivo di preoccuparmi e non solo ho chiesto di aspettare ma ho anche messo per iscritto che questa situazione doveva essere fermata in attesa del responso delle analisi dei medici. La mia preoccupazione l'ho anche esposta al ministro, con il quale ho avuto modo di parlare". Lo ha dichiarato i sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. Da questa mattina, la Costa Smeralda, nave da crociera della Costa Crociere, è bloccata nel porto della città con a bordo due casi sospetti di Coronavirus. Ieri sera una donna di 54 anni proveniente da Macao ha iniziato ad accusare febbre alta e problemi respiratori e si è ... ilgiornale

