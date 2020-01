Centrodestra: Molinari, ‘se Fi non avesse 2,2 in Emilia magari avremmo vinto’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Io mi preoccuperei più del fatto che Fi in Emilia Romagna ha fatto il 2,2, se Fi non avesse fatto il 2,2% magari staremo parlando di una vittoria della Borgonzoni”. Lo ha affermato Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ospite di ‘Agorà su Raitre. L'articolo Centrodestra: Molinari, ‘se Fi non avesse 2,2 in Emilia magari avremmo vinto’ CalcioWeb. calcioweb.eu

