Carate Brianza, ciclista travolto da un’auto e sbalzato sull’asfalto: è grave (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un uomo di 62 anni è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto a Carate Brianza mentre era in sella alla propria bici: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto soccorritori del 118 e carabinieri per la ricostruzione dell'incidente. Secondo quanto si apprende il primo a prestare le cure al ferito sarebbe stato l'automobilista. fanpage

lorenteggio : #CarateBrianza. 62enne in bici investito, grave al San Gerardo - folgorecaratese : ?? Da Carate Brianza per tifare Forza Folgore Caratese ?? Grazie ai nostri tifosi sempre vicini alla squadra ?? - LuceverdeMilano : #incidente - SS36Milano-Lecco traffico rallentato fra bivio per Carate Brianza e Desio Nord > Milano ­ #luceverde #Lombardia -