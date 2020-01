Brexit, per i cittadini Ue cambierà molto (ma non da subito) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Con il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione europea sono molte le cose che cambiano per gli italiani e gli altri... today

chedisagio : Il «Valzer delle Candele» per salutare il Regno Unito che se ne va. In Francia questo canto dell'addio è conosciut… - EnricoLetta : Non mi arrendo e continuo a sperare che almeno per gli scozzesi sia un #arriverderci. #Brexit #ParlamentoEuropeo… - CarloCalenda : Dibattito e voto sulla Brexit. Davvero un momento storico al Parlamento. Vedremo se darà un nuovo impulso all’UE o… -