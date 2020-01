Allarme, due turisti cinesi con il coronavirus in un albergo di Roma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Erano in una comitiva diretta a Cassino: ora in isolamento allo Spallanzani. Il premier: massimo rigore, gli italiani si fidino delle misure che adottiamo lastampa

Agenzia_Ansa : #Coronavirus due casi accertati in Italia. Il premier Conte: 'Non c'è nessun motivo di creare panico e allarme soci… - Tg3web : ?? #Conte: 'Ci sono attente verifiche per ricostruire il percorso dei due cittadini cinesi ed evitare assolutamente… - repubblica : Coronavirus, contagiati due turisti cinesi a Roma. L'allarme in hotel: 'Mio marito ha la febbre” -