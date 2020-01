Albanese apre il fuoco contro i carabinieri: è caccia all'uomo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Uno straniero, di nazionalità Albanese, ha aperto il fuoco contro i carabinieri davanti alla sala slot di Colonnella, in provincia di Teramo. Sono in corso le ricerche del malvivente con l'ausilio di un elicottero Ha aperto il fuoco contro i carabinieri sparando all'impazzata. Così uno straniero, di nazionalità Albanese, ha scatenato il panico nel centro di Colonnella, tranquilla cittadina in provincia di Teramo, nelle prime ore della mattinata di giovedì 30 gennaio. Una sparatoria da Far West che ha rischiato di degenerare in tragedia attentando pericolosamente alla vita dei militari dell'Arma. Sono bastati pochi minuti all'Albanese per dare sfogo ad una furia omicida, fuori controllo e senza precedenti degni di nota. Il bandito ha estratto la pistola dalle tasche scaricando un colpo dietro l'altro contro i carabinieri. Poi, si è dato alla fuga su una ... ilgiornale

Albanese apre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Albanese apre