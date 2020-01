Adesso a Milano va l’hamburger di cammello (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’hamburger di cammello (foto: Tripburger) Per i curiosi dei gusti esotici, a Milano si può provare la carne di cammello limited edition. A proporre l’insolito (per lo meno in Lombardia) ingrediente è Tripburger, locale specializzato in hamburger con carni a dir poco stravaganti, come zebra, canguro o coccodrillo. Il panino, lanciato a gennaio in edizione limitata, è composto da un hamburger di cammello da 180 grammi, bacon croccante, insalata di spinaci, provola dolce, salsa di cavolo viola alle erbe e panino semi integrale. Costa 13,50 euro e si può ordinare nel locale di via Cornalia, tra i grattacieli di Porta Nuova e Stazione Centrale. La carne di cammello, spiegano da Tripburger, “è magra, saporita e ha grandi qualità nutritive. Consumata fin dall’antichità, è un’alternativa molto comune nei paesi dove la carne di suino o di bovino non è ritenuta commestibile”. In ... wired

DiMarzio : #Suso in partenza adesso da #milano per le visite con il @SevillaFC: tra poco le immagini su @SkySport @MarcoBovicelli #calciomercato - FadaBot : RT @medusas_hoe: @pondgitsune Il ragazzo con cui esco lavora in un sushi a Milano, mi ha detto che adesso non va quasi più nessuno Quanta i… - medusas_hoe : @pondgitsune Il ragazzo con cui esco lavora in un sushi a Milano, mi ha detto che adesso non va quasi più nessuno Q… -