Virus Cina: i morti salgono a 132, mentre i contagi hanno superato quelli della Sars, arrivando a quasi 6mila persone infette (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Virus Cina: i morti salgono a 132, quasi 6mila contagiati dal coronaVirus Il misterioso Virus che si è diffuso in Cina continua a mietere vittime: il numero dei morti, infatti, è salito a 132, mentre i contagiati dal nuovo coronaVirus sono circa 6mila, anche se, secondo alcuni esperti, potrebbero essere molti di più. Il nuovo bilancio è stato stilato alle 8,00 ore locali (l’1,00 in Italia) dalla Commissione sanitaria nazionale cinese. Il numero dei contagi, precisamente 5974, ha superato in Cina quello relativo alla Sars, che aveva infettato 5327 persone, secondo le statistiche ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità. Una buona notizia potrebbe arrivare dal possibile rallentamento del Virus. I casi di coronaVirus confermati nella giornata di ieri, martedì 28 gennaio, infatti, sono 1459, meno dei 2077 registrati nella giornata di lunedì 27 gennaio. I decessi, ... tpi

