Roma, agente Florenzi: «Valencia scelta migliore, è un arrivederci» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il commento di Lucci, procuratore di Florenzi, dopo la conferma del trasferimento in prestito dalla Roma al Valencia Intercettato da Sky Sport, l’agente di Alessandro Florenzi, Alessandro Lucci, ha parlato del passaggio in prestito del suo assistito al Valencia. «Alessandro è tranquillo ed è la cosa più importante. Il presente ci dice che questa è la scelta migliore per tutti, fatta con grande serenità. La trattativa? E’ un vecchio feeling che il Valencia ha con Alessandro. Della formula ne riparleremo più avanti con calma, ora deve giocare e divertirsi. E’ un arrivederci». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : Roma, agente Florenzi: 'La scelta migliore per tutti, ma è un arrivederci': Alessandro Florenzi è pronto a trasferi… - DiMarzio : VIDEO | #Florenzi, l'agente #Lucci: 'E' sempre un arrivederci nella vita'???? -