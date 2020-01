“Quando gioca il Napoli si consuma meno acqua, come se ci fossero 200mila persone in meno” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Davvero simpatico, ma esplicativo ed interessante, il post pubblicato su Facebook da Abc, la società che gestisce il servizio idrico a Napoli, sulla relazione dei consumi di acqua e le partite di calcio degli azzurri: quando gioca il Napoli, in città i rubinetti rimangono chiusi e i consumi si riducono anche del 20 percento. fanpage

