Problemi di salute per il principe Harry: “Non sta bene dalla nascita di Archie” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il principe Harry e Meghan Markle, com’è noto, hanno deciso di trasferirsi in Canada. Una decisione, quella di lasciare la famiglia reale, che non è stata facile come spiegato dal secondogenito di Carlo e Lady Diana prima di volare dalla moglie e dal figlioletto, Archie. Alla cena formale all’ente benefico che sostiene i giovani affetti da Aids, Harry ha ammesso che gli è costato lasciare la sua famiglia ma ha precisato anche che per lui e la moglie “Non c’era altra scelta” che abbandonare gli alti doveri reali. Una scelta sofferta, ha sottolineato, avvenuta dopo mesi di discussioni e “anni di sfide”. La speranza è che la nuova vita in Canada faccia trovare loro il giusto equilibrio e nonostante le critiche, che non mancano, la ex coppia reale non ha proprio intenzione di fare marcia indietro. Eppure non mancherebbero i Problemi. (Continua dopo la foto) Dalle prime indiscrezioni, gli ... caffeinamagazine

