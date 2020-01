Penalisti: assemblea in aula per rimarcare disagi (VIDEO) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – L’annosa problematiche del gratuito patrocinio e la mancata riorganizzazione degli spazi al centro delle rivendicazioni della Camera Penale di Salerno e dell’assemblea che si è tenuta stamani. “Già il fatto di essere costretti a riunirci in un’aula di udienza testimonia le difficoltà quotidiane con cui conviviamo”, ha dichiarato il presidente emerito Michele Sarno al quale ha fatto seguito il presidente della Camera Penale Luigi Gargiulo, pronto a portare le problematiche all’attenzione del mondo della giustizia, nel corso della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario che si svolgerà sabato proprio all’interno del nuovo palazzo di giustizia salernitano. Gargiulo ha anticipato che su alcune problematiche come quella dei ritardi legati al gratuito patrocinio, ha ottenuto rassicurazioni dalla presidente della corte d’appello ... anteprima24

