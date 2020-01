Neonato morto nel Regno Unito: violentemente scosso dal padre 22enne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tragedia nel Regno Unito, dove un Neonato di appena 11 settimane di vita è morto dopo essere stato violentemente scosso dal padre 22enne mentre la madre era fuori casa. A seguito del trauma, il bambino avrebbe riportato svariate lesioni fisiche e cerebrali che ne hanno irrimediabilmente compromesso le funzioni vitali in quella che i medici definiscono convenzionalmente sindrome del bambino scosso. Attualmente l’uomo si trova in carcere dove dovrà scontare una pena di nove anni. morto Neonato scosso nel Regno Unito Stando a quanto riportato dalla stampa locale il corpo ormai privo di vita del bambino sarebbe stato scoperto dalla madre, tornata immediatamente a casa a seguito di una telefonata del compagno in cui affermava che il figlio non stava bene e aveva smesso di respirare. Già in precedenza durante la giornata il padre aveva affermato che il bambino era difficile da gestire, ... notizie

Mimosa13Me : “Il giornalista Paolo Rumiz parla di almeno sei milioni di morti per fame nella sola Ucraina' e cioè 25mila al gio… - notiziefresche : Neonato trovato morto in lavatrice -