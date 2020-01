Migranti, Salvini minaccia di denunciare Conte e Lamorgese. Ecco perché questo non può succedere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le fake news di Matteo Salvini sul sequestro di persona svelate da Repubblica. Il leader della Lega non può denunciare Conte e Lamorgese. ROMA – Le fake news di Matteo Salvini sul sequestro di persona svelate da Repubblica. Nella giornata di martedì 28 gennaio 2020 il leader della Lega si è detto pronto a denunciare sia il premier Conte che la ministra Lamorgese per aver tenuto in mare i Migranti a bordo della Ocean Viking. Una decisione che, spiega il numero uno di via Bellerio, è molto simile a quella su Diciotti e Gregoretti. Ricostruzione non vera, secondo il quotidiano italiano, che sul proprio sito spiega il perché. La fake news di Salvini sui Migranti La Ocean Viking, scrive Repubblica, non è mai entrata in acque italiane se non nel momento dello sbarco. E la Procura non è autorizzata a intervenire se la nave si trova fuori giurisdizione. In questo caso la ... newsmondo

