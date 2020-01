Meteo NAPOLI: VARIABILE, tra annuvolamenti e schiarite (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà nubi irregolari mercoledì, poi il sole dominerà per giovedì mentre nei giorni a seguire torneranno a prevalere molte nubi con qualche debole pioggia. Mercoledì 29: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 9°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 15 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 10 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 1 febbraio: coperto con pioviggine. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 11°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in ... meteogiornale

