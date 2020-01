Matteo Salvini, la richiesta di processo per il caso Gregoretti in Senato il 12 febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo polemiche e rinvii il prossimo 12 febbraio alle 9.30 l’Aula del Senato esaminerà la richiesta di processo per Matteo Salvini sulla vicenda della nave militare Gregoretti. La decisione della conferenza dei capigruppo del Senato arriva dopo che lo scorso 20 gennaio la Giunta per le Autorizzazioni del Senato aveva ha respinto, con i voti della Lega, la relazione con cui il presidente Maurizio Gasparri (FI), proponeva di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno presentata dal Tribunale dei ministri di Catania. Ieri l’ex vicepremier, indagato per sequestro di persona, aveva nuovamente chiamato in causa il premier Giuseppe Conte: “Quando uno entra in tribunale si dice che la legge è uguale per tutti. A metà febbraio il Senato deciderà se devo andare a processo, invito Conte e Lamorgese con me”. Su ... ilfattoquotidiano

