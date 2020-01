Kobe Bryant morto: corpo sottoposto all’autopsia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mentre proseguono le indagini sulle cause che potrebbero aver portato l’elicottero su cui si trovavano Kobe Bryant e altre 7 persone a schiantarsi, il corpo del campione, di sua figlia e delle persone che erano con loro sono stati sottoposti ad autopsia. Kobe Bryant: l’autopsia La morte di Kobe Bryant ha lasciato il mondo intero sotto shock e nel frattempo sono proseguite le indagini delle forze dell’ordine per capire la chiara dinamica dell’incidente. I corpi del campione e delle persone tragicamente scomparse nello schianto sono state sottoposte ad autopsia come di rito, e intanto le forze dell’ordine hanno anche fatto sapere di aver rinvenuto un telefono cellulare sul luogo dell’impatto (ancora non si sa di chi fosse). Stando alle prime verifiche compiute dalla polizia sembra che a causare l’incidente sia stata la scarsa visibilità dovuta ... notizie

Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - AntoVitiello : Il tributo del Milan a Kobe Bryant #milantorino #kobebryant -