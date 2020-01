Inter in semifinale Coppa, battuta Fiorentina 2-1 (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'Inter è la quarta semifinalista di Coppa Italia dopo aver battuto 2-1 la Fiorentina nei quarti di finale. Nella serata degli esordi di Eriksen e Moses, entrambi dalla panchina, i nerazzurri hanno trovato il vantaggio con Candreva al 44' dopo un pasticcio della difesa viola. Nella ripresa, il pareggio raggiunto da Caceres al 60' dura solo qualche minuto: al 67' Barella si inventa un gran gol per la qualificazione.Subito pericolosi i viola con Lirola che con un diagonale sfiora il gol al 4'. All'8' risponde l'Inter con un bel cross di Sensi, colpo di testa di Sanchez e parata sicura di Terracciano. Buono l'avvio dei gigliati per intensità e intraprendenza. Con il passare dei minuti l'Inter preme con maggiore insistenza, ma la difesa viola risponde bene. I nerazzurri schiacciano i viola nella loro metà campo. I viola sembrano comunque in grado di reggere, ma proprio alla fine dei primi ... ilfogliettone

