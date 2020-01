Il Mattino: Allan spera che la proposta di Ancelotti all’Everton avrà un seguito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Allan rientra oggi in Italia e da domani sarà di nuovo al lavoro a Castel Volturno con la squadra, ma il pensiero del centrocampista azzurro è altrove, scrive oggi il Mattino, fermo alla telefonata di metà gennaio in cui Ancelotti gli chiedeva disponibilità per raggiungerlo all’Everton Ma in cuor suo, resterà ancora con lo sguardo a scrutare il telefonino in attesa di novità dal mercato: spera che la telefonata di Ancelotti di metà gennaio in cui gli chiedeva se voleva o no raggiungerlo all’Everton avrà un seguito. Il mercato però è quasi concluso e, salvo clamorose sorprese il brasiliano non se ne andrà adesso, anche se considera il suo percorso al Napoli praticamente concluso D’altronde, non è un segreto per nessuno che dietro quel suo rinvio al prolungamento di contratto fino al 2024 c’è la sua tentazione di accettare l’offerta della Premier L'articolo Il Mattino: Allan ... ilnapolista

