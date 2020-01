Il direttore di TPI Giulio Gambino ospite di Skuola.net per guidare gli studenti all’esame di maturità | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La diretta di Skuola.net con il direttore di TPI Giulio Gambino Mercoledì 29 gennaio il direttore di TPI Giulio Gambino ha partecipato alla videochat di #PrimaProva, format dedicato all’esame di maturità in onda in streaming sul sito specializzato Skuola.net. Nel corso della puntata, condotta dal founder di Skuola.net Daniele Grassucci e dallo scrittore Gianluca Daluiso, Gambino ha raccontato dei suoi primi passi nel mondo del giornalismo, di com’è nata l’idea di fondare un giornale online e delle difficoltà che s’incontrano quando si porta avanti un’impresa come TPI.it. Gambino ha poi parlato dei temi che, secondo lui, potrebbero capitare tra le tracce della prima prova d’esame per quanto riguarda la tipologia A, ovvero l’attualità. La strage di Bologna del 1980, di cui quest’anno ricorre l’anniversario dei 40 anni, ... tpi

