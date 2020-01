Elisa De Panicis: “Io e Maxi Lopez siamo solo amici, Alfonso Signorini ha detto cose assurde” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip 2020, il conduttore Signorini aveva insinuato l'esistenza di un flirt tra la gieffina già eliminata Elisa De Panicis e il calciatore Maxi Lopez, ex dell'opinionista Wanda Nara. Ora Elisa fa chiarezza, smentendo tutto: "Ci rido su, i biondi non sono proprio il mio genere". fanpage

zazoomblog : Antonella Fiordelisi Instagram irresistibile in lingerie con Elisa De Panicis: «Stupende!» - #Antonella… - likeirisheyes : @Alessandherle Io non la ricordo così .. era la Belen della situazione , si metteva in mostra x emergere ma la El… - zazoomblog : Elisa De Panicis svela la verità su Maxi Lopez e cita la fidanzata di Andrea Denver - #Elisa #Panicis #svela… -