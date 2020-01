Cristo Velato, prezzi ridotti per il compleanno del principe di Sansevero (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il Museo Cappella Sansevero vi invita a festeggiare insieme i primi 310 anni di Raimondo di Sangro principe di Sansevero. Domani, 30 gennaio, sarà così ricordato il principe con una speciale promozione nel sito museale. Grazie ad un biglietto ridotto di 5 euro per gli adulti, mentre per i ragazzi da 10 a 25 anni il tagliando sarà di 3 euro. La cappella privata napoletana ospita una delle opere scultoree più celebri al mondo come il Cristo Velato voluto proprio dal principe Raimondo di Sangro. Inoltre, sempre domani, sarà presentato il Ritratto di Raimondo di Sangro principe di Sansevero di Francesco De Mura, il quale entrerà a far parte della collezione del museo. L'articolo Cristo Velato, prezzi ridotti per il compleanno del principe di Sansevero proviene da Anteprima24.it. anteprima24

