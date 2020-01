Bambina morta | a 2 anni si addormenta e non si risveglia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una Bambina morta in circostanze ancora da chiarire ha lasciato una intera comunità affranta. Le autorità indagano sul decesso. Si chiamava Aaliyah Jayde Nolan la Bambina morta a casa sua ad Alsager, località nella regione inglese del Cheshire. Il decesso risale allo scorso 23 gennaio e parenti ed amici hanno lanciato una pagina Go Fund … L'articolo Bambina morta a 2 anni si addormenta e non si risveglia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

TgrRai : RT @TgrVeneto: #29gennaio #Treviso #influenza #bambina #morta Il servizio di Rossana Caviglioli, con le interviste agli specialisti #iosegu… - TgrVeneto : #29gennaio #Treviso #influenza #bambina #morta Il servizio di Rossana Caviglioli, con le interviste agli specialist… - vvoxonline : Tragedia a #Treviso: bimba di 10 anni uccisa da #influenza fulminante >>> -