Avvolta dalle fiamme mentre si trova vicino al camino, muore una donna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSala Consilina (Sa) – Tragedia questo pomeriggio in pieno centro storico nella città di Sala Consilina dove una donna di 86 anni è deceduta dopo essere stata Avvolta dalle fiamme mentre era seduta su una poltrona vicino al camino di casa. Erano da poco passate le 17 quando l’anziana, che si trovava da sola in casa, è stata raggiunta accidentalmente dalle fiamme che si sono sprigionate dal camino mentre stava riposando su una poltroncina collocata in cucina. In pochi minuti infatti, le fiamme hanno avvolto gli indumenti della donna che è deceduta. Ad accorgersi di quanto accaduto, la figlia dell’anziana che giunta a casa, ha fatto l’amara scoperta e ha allertato i soccorsi. Immediato l’arrivo sul posto dei Carabinieri della compagnia di Sala Consilina e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a ... anteprima24

