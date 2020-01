Amadeus deluso dal duro attacco di Michelle Hunziker: “Non se lo aspettava proprio” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ecco come ha reagito Amadeus all’attacco di Michelle Hunziker La frase di Amadeus su Francesca Sofia Novello non è piaciuta a molti, il presentatore di Sanremo 2020 ha infatti dovuto fare i conti con moltissime critiche. In molti hanno espresso parole molto dure nei confronti del conduttore, anche Michelle Hunziker ha fatto un discorso su Instagram dove ha chiaramente bacchettato Amadeus. Queste le sue parole: “Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento medatico così importante come il Festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per le donne. E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival della canzone italiana non lo è. La nota ed amata conduttrice aveva aggiunto: “E proprio nel 70simo compleanno del Festival non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante: il nostro futuro. Anche ... nonsolo.tv

