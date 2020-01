Uomini e Donne choc, tronista di Maria De Filippi in lutto: suicidio? (Di martedì 28 gennaio 2020) Maria De Filippi, tronista di Uomini e Donne in lutto: morto il suo ex Matteo Voltolina Carla Velli di Uomini e Donne in lutto. Come riportato poco fa da FanPage.it, Domenica mattina, in una stanza di un ostello a Mestre, è stato ritrovato il corpo senza vita dell’ex fidanzato della tronista Carla Velli, Matteo Voltolina. Non è dato sapere con certezza le cause del decesso dell’uomo, anche se pare che l’ipotesi del suicidio sia quella più accreditata. Una perdita che ha colpito molto l’ex protagonista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la quale ha commentato sconfortata sui social: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza…” Ovviamente i fan della ragazza si sono riversati sul web per farle le più sincere condoglianze per questa drammatica perdita. Uomini e Donne Trono Classico, Carla Velli triste per la morte ... lanostratv

