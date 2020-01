Tutti dovranno pagare un costo fisso dopo le rimodulazioni TIM previste a febbraio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Arriveranno tra circa un mese alcune rimodulazioni TIM annunciate nella giornata di ieri, 27 gennaio, con il chiaro intento di "imporre" un costo fisso a chi fino a questo momento non li ha dovuti sostenere. In particolare, se da un lato è vero che non si parlava di rincari di questo tipo dalla scorsa stagione estiva, come probabilmente ricorderete tramite il nostro articolo che risale al mese di giugno, allo stesso tempo ci si focalizza in queste ore anche sull'utenza colpita dai rincari in questione. Gli utenti che dovranno fare i conti con le rimodulazioni TIM di febbraio 2020 Nello specifico, una volta raccolte le informazioni fornite da Mondomobileweb, è possibile giungere alla conclusione che le suddette rimodulazioni TIM siano state ufficializzate a proposito di alcuni piani base a consumo. Come accennato, ci si riferisce a quelle tariffe che non erano soggette a prezzi ... optimaitalia

OptiMagazine : Tutti dovranno pagare un costo fisso dopo le rimodulazioni TIM previste a febbraio 2020 - Fabrizi42612660 : l'Europa , il Vaticano , Mattarella e Conte , devono rassegnarsi : Tutti i fatti politici nuovi che dovranno venir… - JohnHard3 : RT @Caffe_Graziella: e @matteosalvinimi e @PD dovranno aspettare il 2023 se vogliono governare e vedere se saranno votati X adesso,@Mov5Ste… -