Traffico in tilt a Napoli Nord: riaprono via Torrepadula e l’uscita Mugnano Asse Mediano (Di martedì 28 gennaio 2020) Traffico ancora in tilt nell'Area Nord per il blocco della Linea 1 tra Piscinola e Colli Aminei dopo l'incidente ferroviario e la chiusura di alcune strade importanti. Via Nuova Toscanella è paralizzata. Ma nel weekend riaprirà l'uscita Mugnano dell'Asse Mediano e la prossima settimana via Marco Rocco di Torrepadula a senso unico. Nuovi cantieri in arrivo, invece, a Miano e a viale Umberto Maddalena. fanpage

