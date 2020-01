Sci alpino, Simon Maurberger: “Sono sceso alla ora lo fai, o non lo farai più” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Fino ad oggi Simon Maurberger non era mai andato oltre il decimo posto in Coppa del Mondo di sci alpino. A Schladming, Austria, invece, riesce a centrare un ottimo quinto posto nella gara vinta da Henrik Kristoffersen dimostrando di appartenere alle zone importanti della classifica. La sua analisi della gara non può che concentrarsi sugli aspetti positivi. “Nella prima manche ho fatto abbastanza bene – spiega Maurberger ai taccuini di Fisi,org – anche se c’era un po’ di segno: tutto sommato una manche controllata. Poi, nella seconda, con la tracciatura di Theolier che conoscevo meglio mi sono detto: ‘ora lo fai, o non lo farai più’. E così è andata, anche se ho sporcato un po’ l’ultima l’ultima doppia. Mi sono fidato un po’ di più, sentivo che su questa pista avrei potuto fare una bella gara e l’ho fatta”. Il ... oasport

