Sanremo 2020: tutti i programmi (e i volti) che saranno nella città dei fiori (Di martedì 28 gennaio 2020) Sanremo 2020. Meno sette. Tra una settimana la cittadina ligure si accenderà per accogliere la 70esima edizione del Festival della canzone, targata Amadeus. Anche il palinsesto delle reti Rai accoglierà la kermesse, tra commenti, polemiche e pagelle. Il Palafiori (e non più il Santa Tecla) accoglierà il nuovo DopoFestival, chiamato L'Altro Festival e trasmesso su RaiPlay con la conduzione di Nicola Savino e Myss Keta. Dal Palafiori (e non più dal Casino) anche La Vita in Diretta. Lorella Cuccarini e Alberto Matano saranno in loco per commentare da vicino il Festival. saranno dei loro anche Giovanna Civitillo in Amadeus e Nunzia De Girolamo, che dai suoi profili social ha annunciato la sua presenza. Caterina Balivo rimarrà a Roma, così come Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi. Vieni da Me, Storie Italiane e La Prova del Cuoco avranno comunque dei collegamenti e delle finestre da (e su) ... blogo

