Rita Rusic contro Adriana Volpe: "Fallo con Magalli e non rompermi i cog***", gelo al Grande Fratello Vip (Di martedì 28 gennaio 2020) "Fallo con Magalli". Rita Rusic battibecca con Adriana Volpe e tocca tasti molto delicati. Sale la tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Si parlava di nomination e la Volpe ha interrotto Rusic e Michele Cucuzza per spiegare perché ha deciso di votare l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Di fr liberoquotidiano

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - MartinaParise4 : RT @Octavia_Quake: Rita Rusic ending Adriana Volpe citando Magalli ?? #gfvip - Mar_tina_XCIX : RT @Franzyskaner: Rita Rusic senza #Licia è persa! Per qualsiasi cosa lei la chiama! LE AMO ?? #GFVIP -