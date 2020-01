Quando la Gran Bretagna voleva entrare in Europa (Di martedì 28 gennaio 2020) A pochi giorni dalla Brexit che sancisce l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, pubblichiamo un articolo che Panorama aveva scritto nell'ottobre del 1962 nel primo storico numero andato in edicola (Panorama al tempo era un mensile). Lo scenario era completamente diverso da quello attuale. Il Regno Unito si accingeva ad entrare in Europa: nel 1961 aveva ufficialmente chiesto l'ingresso nel Mercato comune europeo. La storica copertina del primo numero di Panorama andato in edicola nell'ottobre del 1962È da nove secoli ormai, da Quando Guglielmo il Conquistatore vinse la battaglia di Hastings, che la Manica viene considerata una difesa tra la Gran Bretagna e i nemici, tra «una terra benedetta» e «l'invidia altrui». Oggi che gli aviogetti oltrepassano il canale in tre minuti (tre secondi impiegherebbero i missili nucleari) l'equilibrio si e spostato. ... panorama

