Pizzolatto e McConaughey riuniti per la nuova serie FX Redeemer | implicito l’addio a True

Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey sono pronti a una nuova, promettente collaborazione. Dopo True Detective, i due sono adesso coinvolti nella nuova scommessa di FX, la serie drama Redeemer. Creata dallo stesso Pizzolatto sulla base del romanzo di debutto di Patrick Coleman, The Churchgoer, Redeemer vede Matthew McConaughey nei panni di un ex ministro del culto reinventatosi detective. Queste le informazioni sulla trama tratte dalla quarta di copertina: Un inquietante noir letterario sulla figura di un ex pastore e le sue indagini alla ricerca di una donna scomparsa nel tossico, contraddittorio ventre molle della California meridionale. Nella vita precedente Mark Haines era un giovane pastore evangelico, una figura di riferimento, un uomo devoto alla famiglia, finché non ha abbandonato la moglie, la figlia e la sua fede. Adesso trascorre il tempo fra i giorni soleggiati e le ...

