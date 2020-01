Pillars of Eternity II disponibile su console (Di martedì 28 gennaio 2020) Pillars of Eternity II: Deadfire è finalmente disponibile anche su Xbox One e PS4, si tratta di un RPG vecchia scuola, caratterizzato quindi da migliaia di linee di dialogo, impegnativi combattimenti e visuale isometrica.Il titolo è il seguito diretto del primo Pillars e tra le novità offre la possibilità di affrontare gli scontri in tempo reale (con la pausa tattica) o a turni."Insegui un dio redivivo per mare e per terra nel sequel del pluripremiato RPG Pillars of Eternity. Guida la tua nave lungo un pericoloso viaggio di scoperta attraverso la vasta regione inesplorata dell'arcipelago di Deadfire. Piega il mondo alla tua volontà mentre esplori le profondità delle sue infinite possibilità, incluse dettagliata personalizzazione del personaggio, completa libertà d'esplorazione, e più scelte d'impatto a ogni turno." - recita la descrizione del titolo.Leggi altro... eurogamer

