Picchiata e strozzata nel parco giochi: fermato l'assassino (Di martedì 28 gennaio 2020) Tiziana Paolocci La donna era scomparsa sabato Il killer ha confessato il delitto Uccisa a pochi passi dal parco giochi. Francesca Fantoni, 35 anni, è stata strangolata e abbandonata tra i cespugli a Bedizzole, in provincia di Brescia. Un omicidio che si è risolto nel giro di poche ore, con il fermo di un 29enne, A.P. che ha confessato. Ma l'angoscia della sua famiglia, prima di scoprire la tragica fine, è andata avanti per due giorni. Kekka, che tutti definiscono «buona come un pezzo di pane», era conosciuta da tutti. Aveva un piccolo disturbo psichico ed era stata vista per l'ultima volta proprio sabato alle 20, mentre lasciava il bar che affaccia nella piazza principale del paese, in compagnia di un gruppo di amici più giovani di lei. Qualcuno ha raccontato di aver notato che discuteva animatamente con un uomo. Quando a casa non è tornata, la mamma si è recata dai ... ilgiornale

