Ong in pressing sull'Italia: 638 migranti pronti ad entrare (Di martedì 28 gennaio 2020) Mauro Indelicato La Ocean Viking, la Alan Kurdi e la Open Arms hanno a bordo complessivamente 638 migranti, per i quali adesso si chiede un porto sicuro: è verso e proprio esodo dalla Libia Nella giornata di ieri era stato lo stesso network telefonico Alarm Phone a parlare di “fuga di massa”, con il riferimento alle 13 barche partite dalla Libia verso l’Europa con a bordo almeno 800 migranti. Anche in queste ore la situazione appare piuttosto delicata. Basti pensare che in attesa di sbarcare in Italia ci sono almeno, secondo gli ultimi dati, 638 migranti al momento a bordo di tre distinte navi di altrettante Ong. L’ultimo salvataggio di cui si è avuta notizia, è avvenuto all’alba di oggi. In particolare, 102 persone sono state recuperate dalla spagnola Open Arms a largo della Libia. A questo numero, occorre aggiungere quello delle 56 persone intercettate nella giornata di ... ilgiornale

