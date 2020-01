Ocean Viking a Taranto, Salvini minaccia: “Denuncio Conte e Lamorgese” (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Salvini torna a scagliarsi contro le Ong, questa volta dopo la notizia che i 407 migranti a bordo della Ocean Viking dovrebbero sbarcare al porto di Taranto. Dopo l’autorizzazione del Viminale, il leader della Lega ha annunciato – in diretta Facebook – di voler “denunciare per sequestro di persona il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, per aver tenuto oltre 400 persone a bordo per quattro giorni. Se sono criminale io, lo sono anche loro, se ho fatto il mio dovere io, lo hanno fatto anche loro”. notizie

