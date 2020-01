Non è vero che la moda è la seconda industria più inquinante al mondo (Di martedì 28 gennaio 2020) La moda ha sicuramente un forte impatto ambientale: il problema è che i dati che circolano su questo tema sono infondati ilpost

Mov5Stelle : Ormai è abitudine nelle tv, soprattutto nelle reti Mediaset, vedere giornalisti ed opinionisti ricoprire di fango i… - federicocasotti : “Il giorno dopo, il giornale è buono solo per incartare il pesce”. Non è vero, non sempre: le prime dell’Equipe, di… - mafaldina88 : Io... non ci voglio credere..... ditemi che non è vero!! Che non può finire tutto così!! ?????? #kobebryant RIP ???? -