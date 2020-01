Netflix, tutte le uscite del mese di febbraio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Netflix, la piattaforma di contenuti on demand, ha messo a disposizione tutte le nuove uscite in catalogo per il mese di febbraio 2020. Dalla seconda stagione di "Altered Carbon" alla quinta di "Better Call Saul" all'esordio di "Locke & Key". Tra i film d'animazione, spiccano quelli dello Studio Ghibli, come "Porco Rosso". Tra i film originali, "P.S. Ti amo ancora". E tra i grandi classici: "Elizabethtown" e "Guardia del corpo". fanpage

