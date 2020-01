Musei, calano visitatori dei giardini storici per il cambiamento climatico (Di martedì 28 gennaio 2020) I dati diffusi dal MiBact raccontano la crescita esponenziale dei visitatori in tutti i Musei italiani, dal Lazio alla Toscana, passando per il boom dei Musei e siti culturali campani. Eppure la diminuzione, per la prima volta dopo molti anni, dei visitatori nei giardini storici, ci pone davanti al problema del modo in cui il cambiamento climatico sta impattando sulla fruizione dei siti culturali. fanpage

Musei calano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Musei calano