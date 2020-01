Migranti, Salvini: "Denuncio Conte e Lamorgese per sequestro di persona" (Di martedì 28 gennaio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini, uscito sconfitto in Emilia-Romagna, è più agguerrito che mai e sempre più intenzionato a screditare l'operato del governo Conte anche a costo di distorcere, come spesso ha fatto in passato, la realtà dei fatti.L'ultimo attacco è legato agli ultimi salvataggi delle nave delle ONG nel Mar Mediterraneo. Nelle stesse ore in cui il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha assegnato il porto di Taranto alla Alan Kurdi, che si sta dirigendo verso l'Italia con a bordo 403 Migranti, Salvini ha tenuto l'ennesima diretta Facebook in cui ha annunciato l'intenzione di denunciare Giuseppe Conte e Lamorgese per sequestro di persona:Denuncio per sequestro di persona il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno per aver tenuto a bordo 400 persone per 4 giorni. Se sono criminale io, lo sono anche loro, se ho fatto il mio dovere io, lo hanno fatto anche ... blogo

