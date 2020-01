Migranti, la Ocean Viking con 403 persone a bordo sbarcherà a Taranto. Salvini: “Tenuti in mare 4 giorni, denuncio Conte e Lamorgese” (Di martedì 28 gennaio 2020) È Taranto il porto di sbarco scelto per la Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranée che da quattro giorni era in attesa della comunicazione con 403 Migranti a bordo, tra cui 12 donne incinte e 149 minori. A scriverlo su Twitter è Medici Senza Frontiere, sottolineando che l’annuncio dell’assegnazione del porto sicuro è già stato dato alle persone a bordo: “Costretti a rischiare la vita – si legge – i 216 uomini, 38 donne e 149 bambini raggiungeranno presto la sicurezza”. E Salvini polemizza con il governo: “Ci hanno messo quattro giorni a concedere un porto sicuro, adesso li porto in tribunale, così vediamo se legge è uguale per tutti”. La nave arriverà nella mattinata di mercoledì, intorno alle 8, al molo San Cataldo del porto pugliese con a bordo Migranti provenienti da Marocco, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Mali e Somalia. I ... ilfattoquotidiano

