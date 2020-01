Mediaset: la Lega dice no al minuto di silenzio per Kobe Bryant prima di Milan-Torino (Di martedì 28 gennaio 2020) SportMediaset riporta una notizia non ancora ufficiale secondo cui la Lega Serie A avrebbe detto no al minuto di silenzio che il Milan su Twitter aveva proposto di osservare prima della gara contro il Torino in Coppa Italia per la tragica scomparsa di Kobe Bryant, della figlia Gianna Maria e delle vittime dell’incidente di Los Angeles. In attesa di nuovi particolari, da registrare che l’eventuale no arriverebbe in scia alle polemiche per i mancati minuti di silenzio dopo la morte di Anastasi solo pochi giorni fa. La formazione rossonera, inoltre, aveva comunicato che avrebbe giocato con il lutto al braccio per omaggiare la leggenda NBA, scelta che spetta solo al club e non necessita dell’autorizzazione della Lega L'articolo Mediaset: la Lega dice no al minuto di silenzio per Kobe Bryant prima di Milan-Torino ilNapolista. ilnapolista

