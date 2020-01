Maltempo Piemonte: chiusa la statale 21 tra Argentera e il confine di stato per neve (Di martedì 28 gennaio 2020) In seguito al provvedimento di chiusura al transito – per condizioni meteorologiche avverse – emesso dal Gestore della rete francese sul proseguimento oltre confine, la statale 21 “del Colle della Maddalena” è interdetta al traffico nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di stato (km 59,708). Uomini e mezzi Anas sono impegnati nella pulizia della carreggiata dalla neve e nel trattamento antigelo per garantire la regolare transitabilità della statale fino ad Argentera.L'articolo Maltempo Piemonte: chiusa la statale 21 tra Argentera e il confine di stato per neve Meteo Web. meteoweb.eu

_kuball_ : RT @LuceverdeRadio: #autostrade #maltempo - A26 Genova Gravellona Toce ? veicoli scortati causa dissesto del manto stradale tra Diram. P… - genesdegenes : RT @LuceverdeRadio: #autostrade #maltempo - A26 Genova Gravellona Toce ? veicoli scortati causa dissesto del manto stradale tra Diram. P… - LuceverdeRadio : #autostrade #maltempo - A26 Genova Gravellona Toce ? veicoli scortati causa dissesto del manto stradale tra Dira… -