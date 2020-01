LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger sfida l’imprevedibile americano (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Federer-Sandgren – La presentazione degli Australian Open (28 gennaio) – I risultati e il tabellone maschile Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2020 di tennis tra Roger Federer e Tennys Sandgren. Sulla Rod Laver Arena assisteremo ad un match non scontato nel quale l’asso svizzero andrà a caccia delle semifinali, opposto all’imprevedibile americano, “giustiziere degli azzurri” in questo torneo, ricordando le vittorie contro Matteo Berrettini (nel secondo turno) e Fabio Fognini (negli ottavi di finale). E’ il primo confronto tra i due e sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma lo statunitense è la grande sorpresa del torneo e sta vivendo un momento magico, come dimostra la grandissima partita fatta contro Fognini. Federer deve ... oasport

zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 26 gennaio in DIRETTA: Federer domina secondo e terzo set ed è avanti 2-1 sull’ungherese… -