LIVE Djokovic-Raonic 6-4 6-3 7-6 1 | Australian Open 2020 in DIRETTA | il serbo guadagna

LIVE Djokovic-Raonic 6-4 6-3 3-4 - Australian Open 2020 in DIRETTA : fasi importanti del terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ottima prima di Djokovic. 0-15 Il nastro rallenta il dritto di Djokovic, accomodandolo perché Raonic possa chiudere a campo aperto. 3-4 Raonic, cerca un paio di miracoli difensivi Djokovic, che però non riesce a riaprire lo scambio sullo smash del canadese. 40-30 Ace centrale a 217 km/h di Raonic. 30-30 Buona prima di Raonic, esterna, e ancora potente. 15-30 Gran difesa di Djokovic, e ...

LIVE Djokovic-Raonic 6-4 6-3 1-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : iniziato il terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Raonic, serve al corpo il canadese e si riporta avanti nel terzo set. 40-15 Sbaglia la risposta incrociata di rovescio Djokovic. 30-15 Dritto in rete di Raonic. 30-0 Prima esterna di Raonic. 15-0 Raonic comanda con la gran prima. 1-1 Gran prima di Djokovic, al centro, per chiudere il game. Vantaggio Djokovic, Raonic spedisce largo il dritto. 40-40 Ottima prima carica e pesante di Djokovic, ...

LIVE Djokovic-Raonic 6-4 6-3 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il serbo si prende anche il secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Doppio fallo di Raonic. 30-15 Che numero di Djokovic! Puro stile PlayStation, dritto con cui si apre il campo e altro dritto che atterra sull’ultimo pezzo di riga in lungolinea. 30-0 Altra prima vincente. 15-0 Prima vincente di Raonic. Inizia il terzo set. 6-3 SET DJOKOVIC: raddoppia il proprio vantaggio il serbo grazie a un’altra prima vincente. 40-15 DUE SET POINT DJOKOVIC: ...

LIVE Djokovic-Raonic 6-4 4-1 - Australian Open 2020 in DIRETTA : break del serbo nel quarto game del secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Djokovic, secondo ace del game di Raonic. 40-30 Viene a rete Raonic, Djokovic lo fa giocare con la palla vicino ai piedi, il canadese mette in rete la volée. 40-15 Servizio, rovescio e smash vincente di Raonic. 30-15 Ace di Raonic. 15-15 Buona prima esterna di Raonic. 0-15 Raonic sbaglia il dritto in avanzamento in uscita dal servizio. 4-1 Djokovic, servizio e dritto che denotano tutta ...

LIVE Djokovic-Raonic 6-4 2-1 - Australian Open 2020 in DIRETTA : secondo set in equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Djokovic. Il serbo non sembra avere problemi nei propri turni di servizio. 40-30 Questa volta Raonic non riesce a tenere lo scambio scagliando in rete il dritto lungolinea. 30-30 Buon servizio di Djokovic che sbaglia la palla corta. 30-15 Meraviglioso punto di Raonic che si apre il campo con un rovescio all’incrocio delle righe e chiude con un gran dritto ad incrociare. 30-0 Gran servizio ...

LIVE Djokovic-Raonic 6-4 1-1 - Australian Open 2020 in DIRETTA : secondo set in equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Finalmente un game rapido anche per Raonic che può tirare il fiato. 40-15 Grandissima seconda del canadese sulla quale non riesce a rispondere Djokovic. 30-15 Ace esterno di Raonic! 15-15 Raonic sbaglia la chiusura di dritto dal centro del campo, palla in corridoio. 15-0 Prima esterna vincente di Raonic. 1-0 Djokovic! Il serbo inizia bene nel secondo game. 40-30 Ace Djokovic!!!!! 30-30 Bravo ...

LIVE Djokovic-Raonic 5-4 - Australian Open 2020 in DIRETTA : primo set in equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Buon servizio ma Raonic tira out il dritto. A-40 Servizio al corpo vincente del canadese. 40-40 Prima esterna vincente di Raonic. 40-A Il punto precedente potrebbe pesare molto sull’andamento di questo set. Djokovic si difende alla grande e trova l’angolo perfetto con il rovescio lungo linea. Set point per il serbo. 40-40 Incredibile cosa ha sbagliato Raonic!!!! Servizio e dritto ...

LIVE Djokovic-Raonic 4-3 - Australian Open 2020 in DIRETTA : primo set in grande equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo di Raonic. 4-3 Djokovic. Questa volta è il serbo a salvarsi grazie al servizio. A-40 Prima vincente di Djokovic. 40-40 Raonic non riesce a rispondere su una gran prima di Djokovic. 30-40 Doppio fallo del serbo e prima palla break per Raonic. 30-30 Seconda di Djokovic non incisiva, Raonic fa male di nuovo col dritto. 30-15 grande scambio di Raonic! Il canadese ha gestito col dritto ...

LIVE Djokovic-Raonic 2-1 - Australian Open 2020 in DIRETTA : primo set in grande equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo del canadese. 15-0 Ace al centro di Raonic! 2-1 Djokovic. Match in grande equilibrio in questa prima fase con il servizio che condiziona il gioco. 40-0 Servizio e dritto di Djokovic. 30-0 Lunga la risposta d’incontro di Raonic sul servizio del serbo. 15-0 Scambio lungo con Djokovic in controllo, scappa via lo slice del canadese. 1-1 Parte bene anche Raonic. Il servizio ...

LIVE Djokovic-Raonic - Australian Open 2020 in DIRETTA : si comincia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Bellissimo dritto in contropiede di Raonic che sorprende il serbo. 15-15 Djokovic trova l’incrocio delle righe e a Raonic scappa la risposta. 15-0 Classico schema per Raonic: servizio e dritto. 1-0 Djokovic. Parte bene il campione serbo. 40-0 Accelerazione col rovescio lungo linea e palla corta vincente di Djokovic. 30-0 Il canadese non riesce a rispondere alla seconda del serbo. 15-0 ...

LIVE Djokovic-Raonic - Australian Open 2020 in DIRETTA : il campione serbo a caccia della semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.10 Il campione serbo ha concesso un solo set in questi Australian Open, all’esordio contro Struff. 09.00 Djokovic-Raonic si sono affrontati per ben nove volte con il campione serbo che ha avuto sempre la meglio. 08.55 A breve scenderanno in campo sulla Rod Laver Arena Novak Djokovic-Milos Raonic. 08.50 Si è appena concluso il match di Roger Federer che ha superato in cinque set Tennys ...

LIVE Djokovic-Raonic - Australian Open 2020 in DIRETTA : il canadese sogna lo sgambetto al fenomeno serbo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic-Milos Raonic, valido per i quarti di finale degli Australian Open 2020. Sulla Rod Laver Arena godremo di un grande spettacolo tra due modi diversissimi di intendere il tennis: da un lato la classe del serbo, dall’altra la potenza del canadese. Il numero 2 del mondo ha iniziato alla grande il primo Slam della stagione ...

LIVE Australian Open 2020 - 26 gennaio in DIRETTA : Federer e Djokovic passano agevolmente ai quarti. Eliminato Fognini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-SANDGREN CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Federer-FUCSOVICS LA CRONACA DI RAONIC-CILIC 13.31 La DIRETTA LIVE della giornata degli Australian Open finisce qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti i lettori di OA Sport. 13.29 Finisce qui la giornata degli Australian Open, con l’approdo di Raonic, Djokovic, Sandgren e ...

LIVE Sport - DIRETTA 26 gennaio : trattativa difficile Hamilton-Mercedes - Djokovic ai quarti di finale degli Australian Open 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma 9.39 TENNIS – Fabio Fognini è sotto di due set nella sfida contro l’americano Tennys Sandgren, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il ligure dovrà cercare la difficile rimonta. 9.35 TENNIS – “Soddisfatto del mio match, importante aver vinto in tre set”, sono queste le parole di Novak ...