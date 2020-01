La Croce Rossa conferma: l’Olocausto è una bufala! (Di martedì 28 gennaio 2020) Avrete letto anche voi questo bizzarro proclama, che in corner nel Giorno della Memoria è riapparso dalle nebbie del tempo. Il Fact Checking è una cosa assai nobile: mistificare lo strumento del Fact Checking per chiedere a qualcuno documenti decontestualizzati per produrre autentiche fake news, bufale non lo è affatto. Davanti ad affermazioni come la Croce Rossa conferma: l’Olocausto è una bufala! siamo gravemente offesi nella nostra dignità di esseri umani in primo luogo, di Fact Checker in secondo luogo. Provvederemo alle segnalazioni del caso: cosa che dovreste fare anche voi tutti quando vi imbatterete in questa proterva fake news, anziché ordinarci di lanciarci in sterili gogne salvo quande queste toccano “Il mio zio/amico/cuggino che è tanto buono ma ogni tanto condivide per capire, perché lo segnalate cattivoni”. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla bufala La ... bufale

