Kobe Bryant, la Lega Serie A nega al Milan il minuto di raccoglimento (Di martedì 28 gennaio 2020) Non dovrebbe esserci il minuto di silenzio nella partita di Coppa Italia di questa sera tra Milan-Torino. L'intenzione dei rossoneri di onorare la memoria di Kobe Bryant, leggenda del basket americano tragicamente scomparso in un incidente con l'elicottero, sarebbe stata bocciata – secondo quanto riportato da Sky Sport – dalla Lega Serie A. Milan-Torino, minuto di raccoglimento per Kobe Bryant: no della Lega Durante la trasmissione Calciomercato – L'originale, il giornalista Alessandro Bonan, conduttore della trasmissione, ha parlato del no della Lega Serie A alla proposta del Milan di omaggiare Kobe Bryant, grande appassionato di calcio e tifoso rossonero. La Lega calcio ha annunciato la sua decisione attraverso un tweet, che è stato prontamente rimosso non appena sono montate le prime polemiche. Non sono stati rivelati i motivi di questa (assurda)

