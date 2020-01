Ghost Recon: Breakpoint riceverà questa settimana l'evento live The Terminator (Di martedì 28 gennaio 2020) Terminator si sta facendo strada in Ghost Recon: Breakpoint in un nuovo evento live alla fine di questa settimana.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint - The Terminator Event, questo il titolo intero, inizierà mercoledì 29 gennaio.Tutto ciò che sappiamo sull'evento al momento può essere trovato nel teaser trailer pubblicato da Ubisoft, che offre un assaggio del Terminator.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Il arrivo l'evento live The Terminator in #GhostReconBreakpoint. - GamingToday4 : Ghost Recon Breakpoint è l'ultimo videogioco ad essere invaso da Terminator - GamingToday4 : Terminator arriverà su Ghost Recon: Breakpoint questa settimana -