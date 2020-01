Genoa, il ds Marroccu: «Pinamonti resta. Agudelo…» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il direttore sportivo del Genoa Marroccu ha blindato Pinamonti e messo sul mercato il giovanissimo Agudelo Il direttore sportivo Francesco Marroccu ha fatto il punto della situazione sulle uscita dal Genoa durante gli ultimi giorni di mercato. La novità è che Andrea Pinamonti non lascerà i rossoblù: «Rimane sicuramente». Discorso diverso, invece, per Kevin Agudelo. Esploso con Thiago Motta e trascurato da Davide Nicola, il giovanissimo centrocampista piace all’Hellas Verona: «Se dovessimo trovare un club che riesce a valorizzarlo in maniera più continua rispetto a quello che potremo fare noi, valuteremo», ha concluso Marroccu ai microfoni di Telenord. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

